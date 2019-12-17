ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Izbeigta ražošana

2000 Series"Super-automatic" espresso automāts

HD8651/29

4.4

| (108) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Neatkarīgi no savas iecienītās kafijas šķirnes, varat samalt svaigas pupiņas, iegūstot maksimālu aromātu, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām, kas nepārkarsē pupiņas. Manuālais putotājs ļauj papildināt kafiju ar krēmīgām piena putiņām.

Skatīt visas priekšrocības

100% keramiskas dzirnaviņas pastāvīgai veiktspējai

Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

  • 3 dzērieni

  • Classic piena putotājs

  • Sarkans

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši izturīga un precīza 100 % keramiska materiāla, ļaujot iegūt svaigu, aromātisku kafiju vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Baudiet 3 dzērienus, kas ir vien rokas stiepiena attālumā

Baudiet 3 dzērienus, kas ir vien rokas stiepiena attālumā

Savos īpašajos brīžos baudiet iemīļotos kafijas dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, parasta kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – pilnīgi automātiskais kafijas automāts to pagatavos vienkārši un ātri!

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

108

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

17/12/2019

Polska

Polska

Rewelacja

Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

07/07/2019

Polska

Polska

Polecam

Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

20/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

rewelacja

Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.