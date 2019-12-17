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Izbeigta ražošana
Izgaršojiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
Neatkarīgi no savas iecienītās kafijas šķirnes, varat samalt svaigas pupiņas, iegūstot maksimālu aromātu, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām, kas nepārkarsē pupiņas. Manuālais putotājs ļauj papildināt kafiju ar krēmīgām piena putiņām.
3 dzērieni
Classic piena putotājs
Sarkans
Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši izturīga un precīza 100 % keramiska materiāla, ļaujot iegūt svaigu, aromātisku kafiju vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Savos īpašajos brīžos baudiet iemīļotos kafijas dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, parasta kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – pilnīgi automātiskais kafijas automāts to pagatavos vienkārši un ātri!
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
4.4
no 5
108
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Mirko 30
17/12/2019
Polska
Rewelacja
Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Maks2013
07/07/2019
Polska
Polecam
Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
MCiur23
20/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
rewelacja
Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy