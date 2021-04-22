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  • Pagatavojiet gardāku kapučīno
  • Pagatavojiet gardāku kapučīno

Piena sistēmas tīrīšanas paciņas

CA6705/10

4.9
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pagatavojiet gardāku kapučīno
Piena kontūra tīrītājs var efektīvi notīrīt piena atlikumus espreso kafijas automāta piena kontūrā vai piena putotājā. Izmantojiet tikai Philips piena kontūra tīrītāju, lai nodrošinātu jūsu Philips un Saeco ierīču maksimālu kalpošanas laiku un drošību.
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Saglabājiet piena sistēmas higiēnu un tīrību

Pagatavojiet gardāku kapučīno

  • Tāpat kā CA6705/60

  • 6 liet. reizēm – vienreiz mēnesī

  • Pagarina automāta kalpošanas laiku

  • Pagatavo gardāku kafiju

Uzlabo kafijas garšu

Uzlabo kafijas garšu

Ar piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa šķīdumu var efektīvi likvidēt piena paliekas, kas citādi varētu nelabvēlīgi ietekmēt piena garšu.

Aizsargā piena cirkulācijas sistēmu pret piena nogulšņu aizsērējumiem

Aizsargā piena cirkulācijas sistēmu pret piena nogulšņu aizsērējumiem

Aizsargā piena cirkulācijas sistēmu pret piena nogulšņu aizsērējumiem

Regulāra tīrīšana paildzina piena pagatavošanas daļu darbmūžu

Regulāra tīrīšana paildzina piena pagatavošanas daļu darbmūžu

Regulāra tīrīšana paildzina visu piena putošanas sistēmas detaļu darbmūžu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

22/04/2021

Україна

Україна

Ніжна молочна пінка

Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

22/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство

Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.