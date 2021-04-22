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PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP3347/90
EP0824/00
EP0820/00
SM6680/00
Tāpat kā CA6705/60
6 liet. reizēm – vienreiz mēnesī
Pagarina automāta kalpošanas laiku
Pagatavo gardāku kafiju
Ar piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa šķīdumu var efektīvi likvidēt piena paliekas, kas citādi varētu nelabvēlīgi ietekmēt piena garšu.
Aizsargā piena cirkulācijas sistēmu pret piena nogulšņu aizsērējumiem
Regulāra tīrīšana paildzina visu piena putošanas sistēmas detaļu darbmūžu.
4.9
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vika79
22/04/2021
Україна
Akcijas daļa
Ніжна молочна пінка
Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Crystal14
22/04/2021
Україна
Akcijas daļa
Отличное средство
Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko