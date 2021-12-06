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  • Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Intelia“Super-automatic” espreso aparāts

HD8752/49

4.2

| (47) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu

Tikai Saeco Intelia super automātiskais espresso kafijas aparāts sniedz perfektu espresso baudījumu: vienkārša lietošana, vienkārša pielāgošana un vienkārša tīrīšana. Pagatavojiet kapučīno, Latte Macchiato, espresso vai karstu ūdeni: viss ir iespējams.

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Ar Saeco izcilo automātisko piena putotāju

Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu

  • Automātisks piena putotājs

  • Sudraba

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājams Cappuccinatore

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājams Cappuccinatore

Lai nodrošinātu vislabāko Saeco espreso kafijas aparāta darbību, iztīriet automātisko Cappuccinatore, vienkārši nomazgājot to ar siltu ūdeni vai ievietojot trauku mazgājamajā mašīnā.

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

47

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

19/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy w swojej kategorii

Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

08/12/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Wybór tego modelu to pewien świadomy kompromis między wysoką ceną urządzeń oferujących masę funkcji a urządzeniem doskonale sprawdzającym się w tym do czego zostało stworzone. Bez fajerwerków, za rozsądną cenę.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.