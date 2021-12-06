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Izbeigta ražošana
Espresso un kafijas pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
Tikai Saeco Intelia super automātiskais espresso kafijas aparāts sniedz perfektu espresso baudījumu: vienkārša lietošana, vienkārša pielāgošana un vienkārša tīrīšana. Pagatavojiet kapučīno, Latte Macchiato, espresso vai karstu ūdeni: viss ir iespējams.
Automātisks piena putotājs
Sudraba
Lai nodrošinātu vislabāko Saeco espreso kafijas aparāta darbību, iztīriet automātisko Cappuccinatore, vienkārši nomazgājot to ar siltu ūdeni vai ievietojot trauku mazgājamajā mašīnā.
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
4.2
no 5
47
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Szczypior
19/12/2020
Polska
Najlepszy w swojej kategorii
Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
dziadek56
08/12/2015
Polska
Godny polecenia
Wybór tego modelu to pewien świadomy kompromis między wysoką ceną urządzeń oferujących masę funkcji a urządzeniem doskonale sprawdzającym się w tym do czego zostało stworzone. Bez fajerwerków, za rozsądną cenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84