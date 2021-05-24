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  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Izbeigta ražošana

Saeco Minuto"Super-automatic" espresso automāts

HD8763/19

4.6

| (64) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Tikai Saeco Minuto super automātiskais espresso kafijas aparāts nodrošina patiesu "no pupiņas līdz tasītei" kafijas baudījumu ar maksimālām ērtībām, vislabāko sniegumu un lielu ietilpību īpaši kompaktā ierīcē

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Ar viegli noņemamu gatavošanas bloku

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Sudrabots

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Perfektas putiņas, pateicoties dubultā nodalījuma piena karafei

Perfektas putiņas, pateicoties dubultā nodalījuma piena karafei

Izbaudiet savu piena piedevu, kas sagatavota pilnībā automātiski, izmantojot jauno patentēto piena karafi ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to ierīcē un izvēlieties savu kafijas dzērienu. Ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju vienmēr baudīsiet profesionāli pagatavotus kafijas dzērienus ar blīvām, ilgstoši noturīgām piena putām ideālā temperatūrā, ko nodrošina nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

64

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

1

24/05/2021

Polska

Polska

Super ekspres od 6 lat

polecam za bezawaryjność, i pyszną kawę codziennie od 6 lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

15/08/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Sprzęt całkiem ok

Ekspres pomimo swojego topornego wyglądu zewnętrznego jest przyjemny i względnie cichy w obsłudze. Osobiście miałem problem ze spieniaczem mleka, który działał z opóźnieniem, ale został on bezproblemowo wymieniony w ramach gwarancji. Ogólnie sprzęt warty polecenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

03/08/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Serdecznie polecam

Saeco Minuto jest doskonalym expresem do domu. Latwy w uzytkowaniu, maly gabarytowo. Oczywiscie wymaga opieki i obslugi cyklicznej jesli chcemy aby dzialal bez problem. Przydalby sie jakis przyzad do czyszczenia rurki na mleko, ale I tak wystawiam 5 gwiazdek....

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.