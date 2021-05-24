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Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
Tikai Saeco Minuto super automātiskais espresso kafijas aparāts nodrošina patiesu "no pupiņas līdz tasītei" kafijas baudījumu ar maksimālām ērtībām, vislabāko sniegumu un lielu ietilpību īpaši kompaktā ierīcē
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Sudrabots
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Izbaudiet savu piena piedevu, kas sagatavota pilnībā automātiski, izmantojot jauno patentēto piena karafi ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to ierīcē un izvēlieties savu kafijas dzērienu. Ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju vienmēr baudīsiet profesionāli pagatavotus kafijas dzērienus ar blīvām, ilgstoši noturīgām piena putām ideālā temperatūrā, ko nodrošina nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.
4.6
no 5
64
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
lysy2
24/05/2021
Polska
Super ekspres od 6 lat
polecam za bezawaryjność, i pyszną kawę codziennie od 6 lat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Rafallodz
15/08/2017
Polska
Verificēts pircējs
Sprzęt całkiem ok
Ekspres pomimo swojego topornego wyglądu zewnętrznego jest przyjemny i względnie cichy w obsłudze. Osobiście miałem problem ze spieniaczem mleka, który działał z opóźnieniem, ale został on bezproblemowo wymieniony w ramach gwarancji. Ogólnie sprzęt warty polecenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Grzesiek1978
03/08/2017
Polska
Verificēts pircējs
Serdecznie polecam
Saeco Minuto jest doskonalym expresem do domu. Latwy w uzytkowaniu, maly gabarytowo. Oczywiscie wymaga opieki i obslugi cyklicznej jesli chcemy aby dzialal bez problem. Przydalby sie jakis przyzad do czyszczenia rurki na mleko, ale I tak wystawiam 5 gwiazdek....
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19