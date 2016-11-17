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Izbeigta ražošana
Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
Moltio espresso kafijas aparāts, unikāls meistardarbs, kas izstrādāts, lai piedāvātu pielāgotas garšas baudījumu. Pateicoties ekskluzīvajam pupiņu mainītājam, ir tik vienkārši pagatavot atbilstošu kafijas dzērienu, kas vienmēr atbilst jūsu noskaņojumam vai dienas brīdim
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Automātisks piena putotājs
Melns
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
trebor66
17/11/2016
Polska
Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.
Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Aleksandras7
15/11/2016
Polska
Rewelacyjny ekspres do domowego użytku
Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Janka
14/09/2014
Polska
super!
Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy