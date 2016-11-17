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  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

Izbeigta ražošana

Saeco Moltio"Super-automatic" espresso automāts

HD8768/09

4.7

| (9) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

Moltio espresso kafijas aparāts, unikāls meistardarbs, kas izstrādāts, lai piedāvātu pielāgotas garšas baudījumu. Pateicoties ekskluzīvajam pupiņu mainītājam, ir tik vienkārši pagatavot atbilstošu kafijas dzērienu, kas vienmēr atbilst jūsu noskaņojumam vai dienas brīdim

Skatīt visas priekšrocības

Pupiņu nomaiņai jāveic tikai viena darbība

Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Automātisks piena putotājs

  • Melns

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

9

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

2
1

17/11/2016

Polska

Polska

Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.

Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny ekspres do domowego użytku

Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

14/09/2014

Polska

Polska

super!

Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.