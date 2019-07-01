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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Izbeigta ražošana

3000 Series"Super-automatic" espresso automāts

HD8829/09

4.8

| (139) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Jūsu iecienītais kapučīno, tikai viena pieskāriena attālumā

Izmantojot Philips 3000 Series Easy Cappuccino, savu iecienīto kapučīno varat pagatavot, tikai nospiežot pogu. Pateicoties lielai ietilpībai kompaktā konstrukcijā, varat baudīt espresso, kafiju un kapučīno no svaigām pupiņām, tikai pieskaroties pogai.

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Ar lielu ietilpību kompaktā ierīcē

Jūsu iecienītais kapučīno, tikai viena pieskāriena attālumā

  • 5 dzērieni

  • Easy Cappuccino sistēma

  • Melna

Iekļauta ārēja piena tvertne; viegli tīrīt un uzglabāt

Iekļauta ārēja piena tvertne; viegli tīrīt un uzglabāt

Pateicoties ārējai piena tvertnei, ko var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, baudiet krēmīgu kapučīno ar pienu — tieši tādu, kā vēlaties. Piena tvertni var viegli atvienot un ievietot ledusskapī, lai saglabātu pienu svaigu. Pagatavot kapučīno ar jebkura veida pienu ir vienkāršāk nekā jebkad.

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši izturīga un precīza 100 % keramiska materiāla, ļaujot iegūt svaigu, aromātisku kafiju vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

139

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

„Philips“

Puikus aparatas, vienu paspaudimu padaroma labai skani kava.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas

02/02/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy

Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

28/01/2020

Polska

Polska

Ekspres robi pyszną kawę z puszystym mleczkiem

Świetny ekspres. Pyszna kawa, łatwy w obsłudze, funkcje wystarczające by zrobić pyszną kawę z puszystym mleczkiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.