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Jūsu iecienītais kapučīno, tikai viena pieskāriena attālumā
Izmantojot Philips 3000 Series Easy Cappuccino, savu iecienīto kapučīno varat pagatavot, tikai nospiežot pogu. Pateicoties lielai ietilpībai kompaktā konstrukcijā, varat baudīt espresso, kafiju un kapučīno no svaigām pupiņām, tikai pieskaroties pogai.
5 dzērieni
Easy Cappuccino sistēma
Melna
Pateicoties ārējai piena tvertnei, ko var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, baudiet krēmīgu kapučīno ar pienu — tieši tādu, kā vēlaties. Piena tvertni var viegli atvienot un ievietot ledusskapī, lai saglabātu pienu svaigu. Pagatavot kapučīno ar jebkura veida pienu ir vienkāršāk nekā jebkad.
Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši izturīga un precīza 100 % keramiska materiāla, ļaujot iegūt svaigu, aromātisku kafiju vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
4.8
no 5
139
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
siausalas
01/07/2019
Lietuva
„Philips“
Puikus aparatas, vienu paspaudimu padaroma labai skani kava.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/09 Puikus automatinis espreso aparatas
vistan
02/02/2020
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy
Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Makita
28/01/2020
Polska
Ekspres robi pyszną kawę z puszystym mleczkiem
Świetny ekspres. Pyszna kawa, łatwy w obsłudze, funkcje wystarczające by zrobić pyszną kawę z puszystym mleczkiem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy