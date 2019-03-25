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Izbeigta ražošana
HD8833/19
Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
perfekts kompaktas konstrukcijas, veiktspējas, dizaina un augstākās klases materiālu apvienojums
Classic piena putotājs
Melns nerūsējošais tērauds
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Šajā Saeco espreso aparātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par “Pannarello”. Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
4.2
no 5
10
Atsauksmes
Ząbek23
25/03/2019
Polska
Bardzo dobry kompaktowy expres
Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
k1999g
22/09/2013
Polska
Ten ekspres jest odpowiedni do domu.
Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
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Pawww72
30/10/2012
Polska
Doskonały produkt pod każdym kątem
To jeden z najpraktyczniejszych ekspresów. Długo szukałem takiego urządzenia, które będzie małe, zgrabne i pochodziło od dobrego producenta.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19