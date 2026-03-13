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Philips Saeco Syntia “Super-automatic” espreso aparāts
Izbeigta ražošana
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HD8833/19
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Italian Tasters PDF Philips Syntia Super-automatic espresso machine
User Manual Philips Syntia Super-automatic espresso machine HD8833/19
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Manā Philips espresso automātā nav ūdens padeves no tvertnes