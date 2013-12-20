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  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija
  • Perfekts espreso un kafija

Izbeigta ražošana

Saeco Energica“Super-automatic” espreso aparāts

HD8852/09

3.7

| (3) Atsauksmes

Perfekts espreso un kafija

Tikai Saeco Energica espresso kafijas automāts pagatavo perfektu espresso un piena dzērienus, vienmēr gatavs lietošanai un aprīkots ar piena putotāju.

Skatīt visas priekšrocības

vienmēr gatavs, veicot tikai vienu pieskārienu

Perfekts espreso un kafija

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu ar mūsu regulējamajām dzirnaviņām

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu ar mūsu regulējamajām dzirnaviņām

Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espreso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku kafiju.

Saglabājiet iecienītās kafijas iestatījumus

Saglabājiet iecienītās kafijas iestatījumus

Jūs vienmēr iegūsiet tasi lieliska espreso, kas pagatavots tieši jūsu gaumē, pateicoties mūsu novatoriskajai atmiņas funkcijai, kas noregulē kafijas daudzumu, stiprumu un temperatūru. Izbaudiet satriecošu kafijas dzērienu savā iecienītajā krūzītē, tikai vienreiz nospiežot pogu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

3
1

20/12/2013

Polska

Polska

Niezły sprzęt + dobra kawa = super efekt

Urządzenie jest naprawdę dobre. W ciągu roku pracy nie zaliczyło żadnej wpadki. Kawę mieli i parzy bardzo dobrze, mleko spienia rewelacyjnie. Co do pojawiających się uwag dot. konieczności dość częstego opróżniania pojemnika na zużytą kawę i tacek odciekowych - jest jeden z najmniejszych ekspresów z taką paletą funkcji - to akurat był jeden z ważniejszych dla mnie parametrów - więc raczej nie ma co oczekiwać, że uda nam się "bezobsługowo" zrobić 50 kaw. Poza tym bądźmy szczerzy - ekspresy tej klasy po prostu tak mają i koniec. Ekspres posiada pełną możliwość doboru i zapamiętania dla każdego rodzaju napoju ilości kawy do zmielenia, stopnia mielenia i parzenia, ilości wody, mleka, temperatury napoju itd itd... Nic do dodania. Działa koncertowo. 2 spostrzeżenia do wzięcia pod uwagę przez producenta: 1) płyta, na której się stawia filiżanki, szklanki, kubki jest wykonana z materiału, który ultraszybko się rysuje i przestaje wyglądać atrakcyjnie, a zaczyna wyglądać na zużyty. Ekspres przyciąga uwagę wyglądem, więc nie powinien straszyć przy podejściu bliżej. 2) coś co przeszkadza mi znacznie bardziej - jeśli w trakcie mielenia kawy skończą się ziarna w zasobniku, ekspres po wyświetleniu prośby o uzupełnienie nie czeka na dosypanie kawy, lecz natychmiast wyrzuca do zsypu to, co właśnie udało mu się już zmielić! Marnuje kawę, co jest irytujące tym bardziej, że problem można rozwiązać drobną zmianą w oprogramowaniu ekspresu. Podsumowując - oprócz 2 łyżek dziegciu - sam miód i to pełna beczka :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09

29/12/2013

Polska

Polska

Ma duzo przydatnych funkcji

Dla domowych warunkow jest swietna sprawa. Polecam ten produkt wykorzystywać z filtrem wody. Smak jest o dużo lepszy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09

13/04/2018

Česká republika

Česká republika

Nepříliš vydařený výrobek

Bohužel celkově problematický výrobek, kde design předstihl to ostatní. Konstrukčně špatné uspořádání - vlivem odcházejících par ze sedliny dochází k permanentnímu zanášení násypného komínku, bez častého čištění až do úplného ucpání (v návodu o nutnosti tohoto čištění není zmínka). Velmi problematické "vyladěni" u různých druhů káv, u některých nebylo vůbec možné dosáhnout přiměřeně suché sedliny. Poměrně malá odpadní nádoba vyžaduje časté čištění a i celková nutná péče o přístroj je větší, než obvyklá. Plus: když zrovna vše funguje, je káva dobrá, zejména varianty s mlékem jsou bez připomínek.Výhodou je z důvodu čištění i vyjímatelná varná jednotka Přístroj je denně aktivně používán pro cca 10 káv.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Energica HD8852/09 Automatický kávovar

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Energica HD8852/09 Automatický kávovar

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.