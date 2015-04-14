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Izbeigta ražošana
Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
Ar Xelsis Evo katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.
Pagatavo 8 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Melns nerūsējošais tērauds
8 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir astoņi regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
bezik
14/04/2015
Polska
Verificēts pircējs
Na plus.
Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
dariusz49
07/07/2014
Polska
Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę
Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Marzena
27/01/2014
Polska
Ten produkt pod każdym względem jest doskonały
Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09