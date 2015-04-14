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  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
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Izbeigta ražošana

Saeco Xelsis Evo"Super-automatic" espresso automāts

HD8953/09

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

Ar Xelsis Evo katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.

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ar pilnībā automātisku dubultas tīrīšanas piena karafi

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

  • Pagatavo 8 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Melns nerūsējošais tērauds

  • 8 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 8 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 8 dzirnaviņu iestatījumiem

Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir astoņi regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

14/04/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Na plus.

Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

07/07/2014

Polska

Polska

Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę

Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

27/01/2014

Polska

Polska

Ten produkt pod każdym względem jest doskonały

Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.