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9 l, 900 W
Manuāls taimeris
Garšas pastiprinātājs, zupas/rīsu bļoda
Plastmasa, melna
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
4.7
no 5
25
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
WandziaK
05/03/2016
Polska
Dobry wybór
Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Daily Collection HD9126/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Daily Collection HD9126/00
Alina2711
16/12/2020
România
Excelent pentru diversificare
De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Dortmund
01/09/2020
България
Заслужава си !
Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара