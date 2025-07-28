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  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu
  • Ideāli pagatavotas olas katru dienu

3000. sērijas olu pagatavošanas ierīceIdeāli pagatavotas olas katru dienu

HD9137/90

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāli pagatavotas olas katru dienu
Ideāli izvārītas olas tieši tā, kā tev patīk. Mīkstas, vidēji mīkstas, cietas un bez čaumalas vārītas olas izcilam rezultātam. Kompaktā un praktiskā konstrukcija ir pietiekami ietilpīga, lai gatavotu visai ģimenei, ierīci ir viegli iztīrīt un tā neaizņem daudz vietas.
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3 plātņu komplekti panini, sviestmaizēm, vafelēm

Ideāli pagatavotas olas katru dienu

  • Dažādas gatavības pakāpes

  • Ģimenei

  • Jauda 400 W

  • Piederums olu vārīšanai bez čaumalas

  • Gatavības signāls

Precīza mērkrūze ar ūdens līmeņa atzīmēm

Precīza mērkrūze ar ūdens līmeņa atzīmēm

Lai izvārītu izcilu olu, ir precīzi jāsaskaņo ūdens daudzums, enerģija un laiks. Atkarībā no olas veida, ko pagatavojat, jāpievieno atšķirīgs ūdens daudzums. Šai mērkrūzei ir dažādu ūdens līmeņu atzīmes, lai varētu iegūt vislabāko rezultātu.

400 W gatavošanas jauda

400 W gatavošanas jauda

Olu pagatavošanas ierīces 400 W lielā jauda nodrošina izcilu rezultātu ikreiz visiem olu veidiem.

Gatavības skaņas signāls

Gatavības skaņas signāls

Kad gatavošana ir pabeigta un olas ir izvārītas, atskan īss skaņas signāls.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/07/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek je super.

Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.

Plusi

Dají se udělat až 6 vajec najednou.

Mīnusi

Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec

Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji

Plusi

ciste vareni, sikovny pomocnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

29/07/2024

България

България

Отлично допълнение към кухнята

Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.

Plusi

Бързина и качество

Mīnusi

ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.