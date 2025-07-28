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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Dažādas gatavības pakāpes
Ģimenei
Jauda 400 W
Piederums olu vārīšanai bez čaumalas
Gatavības signāls
Lai izvārītu izcilu olu, ir precīzi jāsaskaņo ūdens daudzums, enerģija un laiks. Atkarībā no olas veida, ko pagatavojat, jāpievieno atšķirīgs ūdens daudzums. Šai mērkrūzei ir dažādu ūdens līmeņu atzīmes, lai varētu iegūt vislabāko rezultātu.
Olu pagatavošanas ierīces 400 W lielā jauda nodrošina izcilu rezultātu ikreiz visiem olu veidiem.
Kad gatavošana ir pabeigta un olas ir izvārītas, atskan īss skaņas signāls.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Mikeš 77
28/07/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek je super.
Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.
Plusi
Dají se udělat až 6 vajec najednou.
Mīnusi
Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Osino
22/10/2024
Česká republika
Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec
Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji
Plusi
ciste vareni, sikovny pomocnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Мария Ж
29/07/2024
България
Отлично допълнение към кухнята
Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.
Plusi
Бързина и качество
Mīnusi
ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден