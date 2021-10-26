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  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
  • Atklājiet lielāku garšu bagātību
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Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionTvaicētājs

HD9140/91

4.8
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs papildina ēdienu ar garšaugu un garšvielu aromātiem. Varat pagatavot iecienīto zupu, sautējumu, biezputru, rīsus un citus ēdienus XL tvaicēšanas bļodā. Nospiediet laika iestatījuma pogu un aiziet!
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Tvaicētājs ar garšas pastiprinātāju

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  • 10 l, 900 W

  • Digitāls taimeris, iepriekš iest. laiks

  • Garšas pastipr., silt. sagl. funkc.

  • Plastmasa/metāls, melna

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.

Optimāli iepriekš uzstādīts laiks zivīm, dārzeņiem, rīsiem u.c.

Optimāli iepriekš uzstādīts laiks zivīm, dārzeņiem, rīsiem u.c.

Ēdiena tvaicēšana ir delikāta māksla, tāpēc Philips ēdiena tvaicētājam ir plašs iepriekš uzstādītā laika iestatījumu klāsts, kas automātiski izslēdz tvaiku, tiklīdz tvaicētājs sasniedzis ideālo tvaicēšanas laiku. Tas jums palīdzēs pagatavot plaša spektra ēdienu klāstu - ieskaitot rīsus, olas, dārzeņus, vistu un zivis - sasniedzot ideālus rezultātus un ēdienam saglabājot tā garšu un vitamīnus.

Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem

Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem

Ar īpaši lielo tvaicēšanas trauku varat pagatavot daudzveidīgas un gardas maltītes visai ģimenei. Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Plusi

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

01/11/2019

Україна

Україна

Лучший способ для приготовления еды

Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

10/04/2019

Україна

Україна

З цією пароваркою можна готувати різні страви

Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.