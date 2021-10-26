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10 l, 900 W
Digitāls taimeris, iepriekš iest. laiks
Garšas pastipr., silt. sagl. funkc.
Plastmasa/metāls, melna
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
Ēdiena tvaicēšana ir delikāta māksla, tāpēc Philips ēdiena tvaicētājam ir plašs iepriekš uzstādītā laika iestatījumu klāsts, kas automātiski izslēdz tvaiku, tiklīdz tvaicētājs sasniedzis ideālo tvaicēšanas laiku. Tas jums palīdzēs pagatavot plaša spektra ēdienu klāstu - ieskaitot rīsus, olas, dārzeņus, vistu un zivis - sasniedzot ideālus rezultātus un ēdienam saglabājot tā garšu un vitamīnus.
Ar īpaši lielo tvaicēšanas trauku varat pagatavot daudzveidīgas un gardas maltītes visai ģimenei. Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem.
4.8
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Plusi
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
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ostap49
01/11/2019
Україна
Лучший способ для приготовления еды
Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд
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sedrftgyu
10/04/2019
Україна
З цією пароваркою можна готувати різні страви
Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка