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  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
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  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
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  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša

Izbeigta ražošana

Avance CollectionTvaicētājs

HD9170/91

3.6
| (11) Atsauksmes
Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
Philips tvaicētāja maltītes programma sniedz iespēju iestatīt atbilstošu gatavošanas laiku dažādiem ēdieniem. Automātiskais taimeris norāda, kad pievienot katru trauku pareizajā secībā, lai izvairītos no pilnībā nepagatavota vai pārgatavota ēdiena. Garda maltīte, kas pagatavota pareizajā laikā
Skatīt visas priekšrocības

Katrs ēdiens tiek pagatavots pareizajā laikā gardākai maltītei

Vislabākā tvaicēta ēdiena garša

  • 9 l, 1350 W

  • Digitāls taimeris, apsildes turbo

  • Garšas pastipr., maltītes progr.

  • Plastmasa/metāls, melna

Maltītes programma iestata ideālu gatavošanas laiku katram grozam

Maltītes programma sniedz iespēju iestatīt pareizo gatavošanas laiku katram grozam atsevišķi. Vairs nekāda pārsautēta vai negatava ēdiena. Visa maltīte ir perfekti pagatavota un gatava vienlaikus.

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.

9 l ietilpība un noņemamas paplāšu pamatnes

9 l ietilpība un noņemamas paplāšu pamatnes

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

11

Atsauksmes

4

24/09/2018

Polska

Polska

Pełnia zadowolenia

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar

23/09/2018

Polska

Polska

Super działa - sukces

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar

07/04/2016

Polska

Polska

Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków

Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.