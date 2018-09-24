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HD9170/91
9 l, 1350 W
Digitāls taimeris, apsildes turbo
Garšas pastipr., maltītes progr.
Plastmasa/metāls, melna
Maltītes programma sniedz iespēju iestatīt pareizo gatavošanas laiku katram grozam atsevišķi. Vairs nekāda pārsautēta vai negatava ēdiena. Visa maltīte ir perfekti pagatavota un gatava vienlaikus.
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
3.6
no 5
11
Atsauksmes
ptoks
24/09/2018
Polska
Pełnia zadowolenia
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar
ptoks
23/09/2018
Polska
Super działa - sukces
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar
pretorianie
07/04/2016
Polska
Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków
Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9170/91 Parowar