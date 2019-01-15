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Izbeigta ražošana
9 l, 2000 W
Digitāls taimeris, apsildes turbo
Garšas pastipr., malt.+pavāra progr.
Metāls, nerūsējošais tērauds
Maltītes programma sniedz iespēju iestatīt pareizo gatavošanas laiku katram grozam atsevišķi. Vairs nekāda pārsautēta vai negatava ēdiena. Visa maltīte ir perfekti pagatavota un gatava vienlaikus.
Izvēlieties pavāra programmu, un tvaicētājs pagatavos ēdienu ar ideālu laika un temperatūras kombināciju dārzeņiem, zivij, kartupeļiem un rīsiem.
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
4.1
no 5
9
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ulia
15/01/2019
Polska
rewelacyjny parowar
Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar
paweelik23
09/11/2018
Polska
Produkt z wieloma zaletami godny polecenia
Produkt jest cichy, elegancki , mieści się w nim naprawdę dużo jedzenia: obiad dla 4 osób nie powinien być problemem :) zmieszczą się filety rybne, kawałki kurczaka , dużo warzyw, kasza,ryż jak i zupa również jest możliwa do ugotowania dzięki dodatkowej specjalnej miseczce. Obiady są smaczne jak i zdrowe ! Polecam :) godny swojej ceny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar
mariuszbaginski
28/12/2015
Polska
najlepiej wydane pieniadze
osobiscie to juz drugi parowar w naszym domu, polecam kazdemu, swietnie przygotowywuje tzw. sticky rice, oraz kazdego rodzaju warzywa jak i miesa i ryby.....naprawde polecam, a dotego banalny w obsludze i szybko sie go myje
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar