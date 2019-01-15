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  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
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  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
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  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
  • Vislabākā tvaicēta ēdiena garša

Izbeigta ražošana

Avance CollectionTvaicētājs

HD9190/30

4.1
| (9) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Vislabākā tvaicēta ēdiena garša
Izvēlieties pavāra programmu, un Philips tvaicētājs pagatavos ēdienu ar ideālu laika un temperatūras kombināciju, spilgti zaļus dārzeņus vai zivi ar viendabīgu struktūru. Vai izvēlieties maltītes programmu un pagatavojiet visu maltīti ar pareizajiem laika iestatījumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Gatavojiet ar ideālām laika un temperatūras kombinācijām

Vislabākā tvaicēta ēdiena garša

  • 9 l, 2000 W

  • Digitāls taimeris, apsildes turbo

  • Garšas pastipr., malt.+pavāra progr.

  • Metāls, nerūsējošais tērauds

Maltītes programma iestata ideālu gatavošanas laiku katram grozam

Maltītes programma sniedz iespēju iestatīt pareizo gatavošanas laiku katram grozam atsevišķi. Vairs nekāda pārsautēta vai negatava ēdiena. Visa maltīte ir perfekti pagatavota un gatava vienlaikus.

Pavāra programma iestata perfektu temperatūru un laiku

Izvēlieties pavāra programmu, un tvaicētājs pagatavos ēdienu ar ideālu laika un temperatūras kombināciju dārzeņiem, zivij, kartupeļiem un rīsiem.

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

9

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
2

15/01/2019

Polska

Polska

rewelacyjny parowar

Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar

09/11/2018

Polska

Polska

Produkt z wieloma zaletami godny polecenia

Produkt jest cichy, elegancki , mieści się w nim naprawdę dużo jedzenia: obiad dla 4 osób nie powinien być problemem :) zmieszczą się filety rybne, kawałki kurczaka , dużo warzyw, kasza,ryż jak i zupa również jest możliwa do ugotowania dzięki dodatkowej specjalnej miseczce. Obiady są smaczne jak i zdrowe ! Polecam :) godny swojej ceny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar

28/12/2015

Polska

Polska

najlepiej wydane pieniadze

osobiscie to juz drugi parowar w naszym domu, polecam kazdemu, swietnie przygotowywuje tzw. sticky rice, oraz kazdego rodzaju warzywa jak i miesa i ryby.....naprawde polecam, a dotego banalny w obsludze i szybko sie go myje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9190/30 Parowar

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.