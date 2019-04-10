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Cepšanas ierīce ar karsto gaisu
Multicooker 1,2 kg
Balta
Airfryer unikālā Rapid Air tehnoloģija ļauj fritēt, cept maizi un gaļu, grilēt visgardākās uzkodas un ēdienus ar mazāku tauku saturu nekā parastā cepšanas ierīcē, izmantojot nelielu eļļas daudzumu vai iztiekot bez tās! Philips Airfryer ar Rapid Air tehnoloģiju izdala mazāk aromāta nekā parastās cepšanas ierīces. To ir viegli tīrīt, un tā ir droša un ekonomiska ikdienas lietošanai!
Ar 1,2 kg ietilpību var pabarot 5 personas. Tagad arī lielākas ģimenes var ar prieku lietot Airfryer, kam ir papildu 50 % ietilpība**
Ar digitālo skārienekrānu iespējams ērtāk un precīzāk kontrolēt gatavošanas laiku un temperatūru. Izbaudiet savu iecienīto ēdienu, kas pagatavots pareizajā temperatūrā un laikā!
4.6
no 5
59
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Natal7
10/04/2019
Україна
Суперовая помощница на кухне!!!
мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
17vetal17
27/01/2018
Україна
Раджу всім цей продукт
Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Kristina96
27/01/2018
Україна
Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)
Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч
Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.