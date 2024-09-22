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  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu

Airfryer piederums

HD9905/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
Palieliniet Airfryer gatavošanas virsmu ar dubultslāņa piederumu. Cepiet, grilējiet vai fritējiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un daudz ko citu vieglāk, ātrāk un veselīgāk. Lielākai daudzveidībai izmantojiet iesmus, lai pagatavotu dārzeņu vai gaļas šašliku.
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Savietojamie produkti
1000. sērija

1000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA150/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA551/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA552/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA555/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer XL

HD9270/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer XL

HD9270/90

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer XL

HD9270/66

Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu

  • XL piederums gatavošanai 2 līmeņos

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Varat droši ievietot šo Airfryer statīvu un piederumu gatavošanai 2 līmeņos trauku mazgāšanas mašīnā, padarot atkārtotu lietošanu vēl vieglāku!

Piederums gatavošanai 2 līmeņos daudzveidīgākām receptēm

Piederums gatavošanai 2 līmeņos daudzveidīgākām receptēm

Palieliniet Airfryer gatavošanas vietu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai apcepiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un citus produktus vieglāk, ātrāk, veselīgāk.

Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus

Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus

Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus, piemēram, burgerus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Plusi

Крута штука

Mīnusi

Ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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