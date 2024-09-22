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XL piederums gatavošanai 2 līmeņos
Varat droši ievietot šo Airfryer statīvu un piederumu gatavošanai 2 līmeņos trauku mazgāšanas mašīnā, padarot atkārtotu lietošanu vēl vieglāku!
Palieliniet Airfryer gatavošanas vietu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai apcepiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un citus produktus vieglāk, ātrāk, veselīgāk.
Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus, piemēram, burgerus.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Plusi
Крута штука
Mīnusi
Ні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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