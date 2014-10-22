30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Radīta ilgstošai darbībai
Stilīga violeta metāla elektriskā tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ar ilgu kalpošanas laiku
1,7 litri
2200 W
Violets metāls
Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas laikam.
Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama.
Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
4.7
no 5
12
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Butterfly
22/10/2014
Eesti
Kompaktne ja lihtne kasutada.
Suurepärase välimuse ja disainiga toode. Sooviks väga sarnase disainiga kohvimasinat.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Veekeetja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Veekeetja
Katarzyna11
23/08/2018
Polska
Mercedes wśród czajników
Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/40 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/40 Czajnik
weela18
15/04/2018
Polska
Rewelacja!
Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9321/20 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9321/20 Czajnik