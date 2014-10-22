ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai

Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD9322/40

4.7

| (12) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Radīta ilgstošai darbībai

Stilīga violeta metāla elektriskā tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ar ilgu kalpošanas laiku

Skatīt visas priekšrocības

Izgatavota ilgam kalpošanas laikam

Radīta ilgstošai darbībai

  • 1,7 litri

  • 2200 W

  • Violets metāls

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas laikam.

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

12

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2
1

22/10/2014

Eesti

Eesti

Kompaktne ja lihtne kasutada.

Suurepärase välimuse ja disainiga toode. Sooviks väga sarnase disainiga kohvimasinat.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Veekeetja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Veekeetja

23/08/2018

Polska

Polska

Mercedes wśród czajników

Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/40 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/40 Czajnik

15/04/2018

Polska

Polska

Rewelacja!

Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9321/20 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9321/20 Czajnik

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.