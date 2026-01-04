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Izbeigta ražošana
HD9324/50
Radīta ilgstošai darbībai
Stilīga šampanieša krāsas metāla elektriskā tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ilgu kalpošanas laiku
1,7 litri
2200 W
Šampanieša krāsas metāls
Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas laikam.
Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama.
Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
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