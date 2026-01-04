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  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai

Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD9324/50

Radīta ilgstošai darbībai

Stilīga šampanieša krāsas metāla elektriskā tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ilgu kalpošanas laiku

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Izgatavota ilgam kalpošanas laikam

Radīta ilgstošai darbībai

  • 1,7 litri

  • 2200 W

  • Šampanieša krāsas metāls

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas laikam.

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.