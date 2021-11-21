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Izbeigta ražošana
Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
Šī tējkanna ir droša, tai pieskaroties* arī vārīšanas procesa laikā — pateicoties papildu aizsargsieniņai, kas nodrošina efektīvu siltumizolāciju (*izņemot metāla apdares elementus).
1920 W
1,7 l
Dubultas sieniņas
Pistil red un deep black
Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.
Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
Gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.
4.9
no 5
26
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Alekso61
21/11/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Хороший чайник!
Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Андрей М
12/11/2021
Україна
Чайник супер
Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.
Plusi
Хороший чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Syty
09/11/2021
Україна
Philips чайник
Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%
Plusi
Дизайн, якість.
Mīnusi
Не виявлено
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09