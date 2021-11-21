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  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
  • Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija

Izbeigta ražošana

Viva CollectionDubultas sieniņas

HD9329/06

4.9

| (26) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija

Šī tējkanna ir droša, tai pieskaroties* arī vārīšanas procesa laikā — pateicoties papildu aizsargsieniņai, kas nodrošina efektīvu siltumizolāciju (*izņemot metāla apdares elementus).

Skatīt visas priekšrocības

Papildu aizsargsieniņa labākai siltumizolācijai

Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija

  • 1920 W

  • 1,7 l

  • Dubultas sieniņas

  • Pistil red un deep black

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

26

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
2
1

21/11/2021

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Хороший чайник!

Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

12/11/2021

Україна

Україна

Чайник супер

Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.

Plusi

Хороший чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

09/11/2021

Україна

Україна

Philips чайник

Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%

Plusi

Дизайн, якість.

Mīnusi

Не виявлено

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.