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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
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Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD9334/11

4.8

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija

Šī pārdomāti izstrādātā tējkanna sniedz iespēju saskatīt ūdens līmeni no jebkura leņķa, vienlaikus efektīvi atfiltrējot katlakmens nosēdumus, pateicoties mikrosietiņa filtram. Uzticama un efektīva vārīšana, ilgs kalpošanas laiks!

Skatīt visas priekšrocības

Caurspīdīgs dizains, lai uzvārītu tik, cik nepieciešams

Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastmasa

360° intuitīvs ūdens līmeņa indikators

360° intuitīvs ūdens līmeņa indikators

No jebkura leņķa viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators, pateicoties caurspīdīgam korpusam. Stilīgās svītras norāda arī ūdens un krūzīšu daudzumu.

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • VRS_AWARD-612378 attēls

Atsauksmes

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4.8

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

12/12/2017

Polska

Polska

niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania

na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Czajnik

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Czajnik

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник

05/07/2019

Україна

Україна

Добротний чайник

Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā