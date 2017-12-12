30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija
Šī pārdomāti izstrādātā tējkanna sniedz iespēju saskatīt ūdens līmeni no jebkura leņķa, vienlaikus efektīvi atfiltrējot katlakmens nosēdumus, pateicoties mikrosietiņa filtram. Uzticama un efektīva vārīšana, ilgs kalpošanas laiks!
1,5 l
2200 W
Plastmasa
No jebkura leņķa viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators, pateicoties caurspīdīgam korpusam. Stilīgās svītras norāda arī ūdens un krūzīšu daudzumu.
Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Godalgas
4.8
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
marioo75
12/12/2017
Polska
niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania
na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Czajnik
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник
МЛЛ68
05/07/2019
Україна
Добротний чайник
Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9334/11 Чайник