30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Īpaši izturīgs stikls
Pirmā stikla tējkanna no Philips apvienojumā ar nerūsējošā tērauda materiāla izmantošanu nodrošina papildu izturību un ilgstošu kvalitāti. Tasīšu indikācija sniedz iespēju uzvārīt precīzi nepieciešamo ūdens daudzumu, palīdzot saudzēt vidi.
1,5 l, 2200 W
SCHOTT DURAN® stikls
Ūdens līmeņa indikators
Atspervāks
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies
Gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.
4.9
no 5
14
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Dominykas
25/04/2019
Lietuva
Greitai užverda
Šis virdulys labai patinka, kad vanduo greitai užverda, yra modernios išvaizdos, yra stiklinis - tad matosi visas įpiltas vanduo. Taip pat yra sugraduota puodeliais, galima sutaupyti elektros energijos, nes verdi tiek kiek reikia. Apačioje galima susukti laidą ir taip sutaupyti vietos virtuvėje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9340/90 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9340/90 Virdulys
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Tvirtas ir kokybiškas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Tvirtas ir patogus Philips virdulys su nerūdijančio plieno elementais puikiai tiks ieškantiems ne tik praktiško, bet ir stilingo sprendimo. Virdulyje įmontuotas platus atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku, tad virdulį galėsite nesunkiai išvalyti, o dėka stiklinio pagrindo ir pažymėtų puodelių indikatorių įpilsite reikiamą kiekį vandens. Švarų vandenį be jokių kalkių nuosėdų užtikrina ties virdulio snapeliu įmontuotas išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys
Paulina
21/08/2017
Lietuva
Virdulys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikus virdulys! Man patinka, jog aparatas pagamintas iš skaidraus stiklo, todėl visada žinau, ar jis yra švarus. Teko girdėti, jog virduliai turintys stiklinį indą neišskiria kenksmingų medžiagų. Taip pat, labai įdomu, jog galima stebėti, kas vyksta verdant vandeniui. Virdulys užverda labai greitai, o rankena visada išlieka vėsi.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys