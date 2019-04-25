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  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls
  • Īpaši izturīgs stikls

Izbeigta ražošana

Avance CollectionTējkanna

HD9342/01

4.9

| (14) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

Īpaši izturīgs stikls

Pirmā stikla tējkanna no Philips apvienojumā ar nerūsējošā tērauda materiāla izmantošanu nodrošina papildu izturību un ilgstošu kvalitāti. Tasīšu indikācija sniedz iespēju uzvārīt precīzi nepieciešamo ūdens daudzumu, palīdzot saudzēt vidi.

Skatīt visas priekšrocības

Īpaši izturīgs stikls

  • 1,5 l, 2200 W

  • SCHOTT DURAN® stikls

  • Ūdens līmeņa indikators

  • Atspervāks

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

14

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

4
2
1

25/04/2019

Lietuva

Lietuva

Greitai užverda

Šis virdulys labai patinka, kad vanduo greitai užverda, yra modernios išvaizdos, yra stiklinis - tad matosi visas įpiltas vanduo. Taip pat yra sugraduota puodeliais, galima sutaupyti elektros energijos, nes verdi tiek kiek reikia. Apačioje galima susukti laidą ir taip sutaupyti vietos virtuvėje.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9340/90 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9340/90 Virdulys

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Tvirtas ir kokybiškas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Tvirtas ir patogus Philips virdulys su nerūdijančio plieno elementais puikiai tiks ieškantiems ne tik praktiško, bet ir stilingo sprendimo. Virdulyje įmontuotas platus atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku, tad virdulį galėsite nesunkiai išvalyti, o dėka stiklinio pagrindo ir pažymėtų puodelių indikatorių įpilsite reikiamą kiekį vandens. Švarų vandenį be jokių kalkių nuosėdų užtikrina ties virdulio snapeliu įmontuotas išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Virdulys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikus virdulys! Man patinka, jog aparatas pagamintas iš skaidraus stiklo, todėl visada žinau, ar jis yra švarus. Teko girdėti, jog virduliai turintys stiklinį indą neišskiria kenksmingų medžiagų. Taip pat, labai įdomu, jog galima stebėti, kas vyksta verdant vandeniui. Virdulys užverda labai greitai, o rankena visada išlieka vėsi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9342/01 Virdulys

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.