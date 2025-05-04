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Metāls
Vāks ar atsperi
Gaismas indikators
1,7 L
Pārtikai piemērotās metāla daļas no nerūsējošā tērauda (SUS304) garantē drošu un tīru tasi ūdens.
Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat 200 mikronu lielumā, — saglabājot tasīti tīru.
Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
4.7
no 5
77
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
04/05/2025
Україна
Verificēts pircējs
Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/91 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/91 Чайник
Валентина Л
15/02/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий чайник
Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник
Par 25% lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna HD9320