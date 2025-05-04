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  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

Daily CollectionTējkanna

HD9350/90

4.7
| (77) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
Izturīga tējkanna no droša, pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda — ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā. Šī elegantā, ilgnoturīgā tējkanna apvieno Philips 60 gadu garumā gūto uzticību un zināšanas.
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Ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā

Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

  • Metāls

  • Vāks ar atsperi

  • Gaismas indikators

  • 1,7 L

Pārtikai piemērots nerūsējošā tērauda metāls (SUS304)

Pārtikai piemērotās metāla daļas no nerūsējošā tērauda (SUS304) garantē drošu un tīru tasi ūdens.

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat 200 mikronu lielumā, — saglabājot tasīti tīru.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

77

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

04/05/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник

09/10/2024

Україна

Україна

Чайник хорошої якості ,довго прослужив

В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/91 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/91 Чайник

15/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий чайник

Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9351/90 Чайник

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Atrunas

  1. Par 25% lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna HD9320