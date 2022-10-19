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  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai
  • Radīta ilgstošai darbībai

Izbeigta ražošana

Viva CollectionTējkanna

HD9352/80

4.8
| (101) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Radīta ilgstošai darbībai
Izturīga tējkanna, kas pilnībā izgatavota no droša, pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda — ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā. Šī elegantā, ilgnoturīgā tējkanna apvieno Philips 60 gadu garumā gūto uzticību un zināšanas.
Skatīt visas priekšrocības

Pilnībā no nerūsējošā tērauda ar īpaši plašu vāciņa atvērumu

Radīta ilgstošai darbībai

  • Metāls

  • Atspervāks

  • Gaismas indikators

  • 1,7 l

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.

Kontrollampiņa norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Kontrollampiņa norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

101

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Philips darbinieks

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Plusi

Потрібна річ на кухні

Mīnusi

Не виявив

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

18/10/2022

Україна

Україна

Дуже крутий!

Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

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