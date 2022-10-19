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Metāls
Vāks ar atsperi
Gaismas indikators
1,7 L
Vadu var aptīt zem pamatnes, lai tas būtu virtuvei piemērotā garumā un vienkārši paslēpts.
Tējkannu var uzpildīt caur snīpi vai atverot vāku.
Siltuma saglabāšanas funkcija uztur tējkannā esošo ūdeni izvēlētajā temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota vārīšana.
4.8
no 5
101
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Ser28
19/10/2022
Україна
Замечательный чайник
Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник
Сергій81
19/10/2022
Україна
Philips darbinieks
Надійний чайник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую
Plusi
Потрібна річ на кухні
Mīnusi
Не виявив
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник
Byblik001
18/10/2022
Україна
Дуже крутий!
Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник
Par 25% lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna HD9320