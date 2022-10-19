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  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
  • Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā

Viva CollectionTējkanna

HD9355/92

4.8
| (101) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā
Izturīga tējkanna no droša, pārtikas produktiem piemērota nerūsošā tērauda ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā. Tās ērtais siltuma uzturēšanas režīms garantē, ka ūdens vienmēr būs vajadzīgajā pasniegšanas temperatūrā. Šī elegantā, ilgstošai kalpošanai paredzētā tējkanna atspoguļo Philips 60 gadu laikā iemantoto pircēju uzticību un zināšanas.
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Ar siltuma saglabāšanas funkciju

Baudi karstus dzērienus jebkurā laikā

  • Metāls

  • Vāks ar atsperi

  • Gaismas indikators

  • 1,7 L

Vada uztinējs vieglai regulēšanai un uzglabāšanai

Vada uztinējs vieglai regulēšanai un uzglabāšanai

Vadu var aptīt zem pamatnes, lai tas būtu virtuvei piemērotā garumā un vienkārši paslēpts.

Viegla uzpilde caur vāku vai snīpi

Viegla uzpilde caur vāku vai snīpi

Tējkannu var uzpildīt caur snīpi vai atverot vāku.

Siltuma saglabāšanas funkcija bez atkārtotas vārīšanas

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur tējkannā esošo ūdeni izvēlētajā temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota vārīšana.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

101

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Philips darbinieks

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Plusi

Потрібна річ на кухні

Mīnusi

Не виявив

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

18/10/2022

Україна

Україна

Дуже крутий!

Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9355/92 Чайник

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