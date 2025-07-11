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  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk
  • Brokastis garšo vēl labāk

Eco Conscious EditionTējkanna

HD9365/10

4.6
| (12) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

4 Godalgas

Brokastis garšo vēl labāk
Ātri un viegli pagatavo savu iecienītāko rīta dzērienu — eleganti un nevainojami. Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasu** un energoefektīvas funkcijas, kas ļauj spert nelielu, taču nozīmīgu soli ceļā uz zaļāku nākotni.
Skatīt visas priekšrocības

Ar Philips Eco Conscious Edition tējkannu

Brokastis garšo vēl labāk

  • 100% bioplastmasa²

  • 1,7 litru ietilpība

  • Viegli saskatāms ūdens līmeņa un krūzes indikators

  • Zīda balta matēta apdare

Ar 2200 W jaudu Tu vari pagatavot siltu dzērienu acumirklī

Iegūsti savu iecienītāko rīta dzērienu ātri un vienkārši katru rītu, izmantojot šo jaudīgo tējkannu.

Ilgtspējīgs dizains videi nekaitīgākai nākotnei

Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasas**, lai samazinātu tā CO2 emisijas par 25%*. Šis revolucionārais materiāls noteikti atstās iespaidu Tavā virtuvē, vienlaikus atbalstot pozitīvākas sekas videi.

Ietaupa par 46% vairāk enerģijas ar krūžu indikatoriem

Ietaupa par 46% vairāk enerģijas ar krūžu indikatoriem

Parocīgie ūdens līmeņa indikatori, ieskaitot vienas krūzes indikatoru, nodrošinās, ka Tu vāri tikai Tev nepieciešamo ūdens daudzumu, ietaupot gan enerģiju, gan ūdeni un palīdzot veidot labāku vidi.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

12

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Plusi

Зручний, гарний дизайн

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

21/10/2022

Україна

Україна

Чудовий чайник

подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. ¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100% neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)

  2. ² Galvenais korpuss ir no 100% polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir līdz 84% no kopējā plastmasas daudzuma).