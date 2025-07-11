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100% bioplastmasa²
1,7 litru ietilpība
Viegli saskatāms ūdens līmeņa un krūzes indikators
Zīda balta matēta apdare
Iegūsti savu iecienītāko rīta dzērienu ātri un vienkārši katru rītu, izmantojot šo jaudīgo tējkannu.
Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot 100% bioplastmasas**, lai samazinātu tā CO2 emisijas par 25%*. Šis revolucionārais materiāls noteikti atstās iespaidu Tavā virtuvē, vienlaikus atbalstot pozitīvākas sekas videi.
Parocīgie ūdens līmeņa indikatori, ieskaitot vienas krūzes indikatoru, nodrošinās, ka Tu vāri tikai Tev nepieciešamo ūdens daudzumu, ietaupot gan enerģiju, gan ūdeni un palīdzot veidot labāku vidi.
Godalgas
4.6
no 5
12
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Plusi
Зручний, гарний дизайн
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
krihitka7
21/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Чудовий чайник
подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
¹ Aprēķins balstīts uz tādas pašas ierīces ražošanu, izmantojot bioplastmasu, to salīdzinot ar 100% neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu)
² Galvenais korpuss ir no 100% polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir līdz 84% no kopējā plastmasas daudzuma).