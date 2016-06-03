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Izbeigta ražošana
Gardi karstie dzērieni
Vai vēlaties iegūt vislabāko dzēriena garšu? Lai iegūtu vislabāko garšu, katram karstam dzērienam jābūt pagatavotam ideālā temperatūrā. Izvēloties pareizās temperatūras ikonu uz tējkannas, varat izbaudīt sava karstā dzēriena lielisko garšu.
1,7 l, 2400 W
Digitālā temp. kontrole
Piķa melns
Atspervāks
Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.
Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.
Smalkais mikrosietiņa filtrs uz snīpja nodrošina, ka tasītē ielietais ūdens ir tīrs un jūsu dzērienā nenokļūs katlakmens daļiņas.
4.4
no 5
27
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
dabik
03/06/2016
Polska
Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych
test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik
MałgorzataR
06/04/2016
Polska
Najlepszy czanik
Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam
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bootex
04/03/2016
Polska
Efektywność i efektowność w jednym
Czajnik bardzo ładny wizualnie, matowy grafit wygląda bardzo elegancko w kuchni. Jest cichy, szybko gotuje wodę, a pojemność 1,7 l świetnie sprawdza się podczas rodzinnych spotkań. Na razie bezawaryjny, sygnał dźwiękowy czasami się przydaje, choć miło byłoby mieć opcję jego wyłączania. Poza trochę wysoką ceną do tej pory wszystko na plus!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik