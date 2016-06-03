Ma odpowiednią pojemność, a skala podana jest w ilości 6 kubków. Jeden kubek to pojemność około 230 ml. Szybko zagotowuje wodę i oszczędza energię. Dostosowuje ilość wody do szybkości zagotowania. Po zagotowaniu wody i chwilowym przestudzeniu możemy ponownie bardzo szybko przegotować wodę. Minusem jest tylko krótki kabel. Czajnik ma okrągłą podstawkę, ułatwiającą korzystanie. Jest antypoślizgowa, więc czajnik się nie przemieszcza. Plusem czajnika jest zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika bez wody i przegrzaniem. Włącznik czajnika jest plastikowy, podświetlany na delikatny niebieski kolor. Ma dużą moc, bo 3000 W. Obudowa nie nagrzewa się bardzo mocno, więc nie można się nią poparzyć. Łatwo wlewa się wodę do czajnika, przy pomocy dziubka, a także łatwo się dozuje do kubeczków czy szklanek. Podsumowując super jakość za rozsądną cenę.