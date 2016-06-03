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  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni

Izbeigta ražošana

Avance CollectionTējkanna

HD9384/20

4.4

| (27) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Gardi karstie dzērieni

Vai vēlaties iegūt vislabāko dzēriena garšu? Lai iegūtu vislabāko garšu, katram karstam dzērienam jābūt pagatavotam ideālā temperatūrā. Izvēloties pareizās temperatūras ikonu uz tējkannas, varat izbaudīt sava karstā dzēriena lielisko garšu.

Skatīt visas priekšrocības

Ar optimālu dzērienu temperatūras iestatījumu

Gardi karstie dzērieni

  • 1,7 l, 2400 W

  • Digitālā temp. kontrole

  • Piķa melns

  • Atspervāks

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.

Snīpja filtrs tīrākām tasītēm un tējkannai

Snīpja filtrs tīrākām tasītēm un tējkannai

Smalkais mikrosietiņa filtrs uz snīpja nodrošina, ka tasītē ielietais ūdens ir tīrs un jūsu dzērienā nenokļūs katlakmens daļiņas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

27

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3

03/06/2016

Polska

Polska

Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych

test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik

06/04/2016

Polska

Polska

Najlepszy czanik

Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik

04/03/2016

Polska

Polska

Efektywność i efektowność w jednym

Czajnik bardzo ładny wizualnie, matowy grafit wygląda bardzo elegancko w kuchni. Jest cichy, szybko gotuje wodę, a pojemność 1,7 l świetnie sprawdza się podczas rodzinnych spotkań. Na razie bezawaryjny, sygnał dźwiękowy czasami się przydaje, choć miło byłoby mieć opcję jego wyłączania. Poza trochę wysoką ceną do tej pory wszystko na plus!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9384/20 Czajnik

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.