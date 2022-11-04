30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pilns 3000. sērijas brokastu komplekts
Dažādi karstie ēdieni un dzērieni tieši tavā gaumē
Mūsdienīgs dizains jebkurai virtuvei
Iepazīsties ar mūsu pilno 3000. sērijas brokastu komplektu ar pieskaņotu tosteri un pilienu filtra kafijas aparātu. Radīts, lai sāktu dienu ar stilu!
Sākot ar tējas, un beidzot ar vakariņu gatavošanu, ietilpīgā 1,7 L tējkanna ir piemērota visas ģimenes vajadzībām.
Plakanais nerūsējošā tērauda sildelements ir paslēpts un nodrošina ātru vārīšanu un tīrīšanu bez piepūles. Saglabā ūdeni svaigu un tīru pirms un pēc ikdienas lietošanas, kā arī tās laikā.
4.7
no 5
100
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Edlizabete
04/11/2022
Latvija
Ļoti parocīga tējkanna
Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Verificēts pircējs
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Kristobal
19/06/2024
Lietuva
Virdulys puikus
Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys