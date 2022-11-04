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  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
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  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
  • Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.

3000. sērijaPhilips tējkanna

HD9411/00

4.7
| (100) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.
Pagatavo karstos dzērienus, izmantojot stilīgo Philips 3000. sērijas tējkannu. Vienkārša gatavošana, pateicoties 1,7 L ietilpībai un apgaismotam lodziņam. Uzlabotais dizains piešķir smalku, mūsdienīgu noskaņu jebkuram mājoklim.
Skatīt visas priekšrocības

Karsti dzērieni un ēdieni, vienmēr pagatavoti kā pienākas.

Izbaudi karstus dzērienus katru dienu.

  • Pilns 3000. sērijas brokastu komplekts

  • Dažādi karstie ēdieni un dzērieni tieši tavā gaumē

  • Mūsdienīgs dizains jebkurai virtuvei

Pilns brokastu komplekts pieejams ar tosteri un kafijas automātu

Pilns brokastu komplekts pieejams ar tosteri un kafijas automātu

Iepazīsties ar mūsu pilno 3000. sērijas brokastu komplektu ar pieskaņotu tosteri un pilienu filtra kafijas aparātu. Radīts, lai sāktu dienu ar stilu!

1,7 litru ietilpība visai ģimenei

1,7 litru ietilpība visai ģimenei

Sākot ar tējas, un beidzot ar vakariņu gatavošanu, ietilpīgā 1,7 L tējkanna ir piemērota visas ģimenes vajadzībām.

Ātra uzvārīšana un vienkārša tīrīšana, pateicoties plakanam sildelementam

Ātra uzvārīšana un vienkārša tīrīšana, pateicoties plakanam sildelementam

Plakanais nerūsējošā tērauda sildelements ir paslēpts un nodrošina ātru vārīšanu un tīrīšanu bez piepūles. Saglabā ūdeni svaigu un tīru pirms un pēc ikdienas lietošanas, kā arī tās laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

100

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

04/11/2022

Latvija

Latvija

Ļoti parocīga tējkanna

Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Puikios funkcijos

Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

19/06/2024

Lietuva

Lietuva

Virdulys puikus

Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.