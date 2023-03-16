ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*
  • Veselīgākais cepšanas veids*

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer

HD9721/10

5
| (52) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Veselīgākais cepšanas veids*
Philips Airfryer Twin TurboStar izmanto karstu gaisu visdažādāko ēdienu cepšanai nelielā eļļas daudzumā vai pavisam bez tās. Jaunā Twin TurboStar tehnoloģija ir paredzēta ēdiena pagatavošanai ar mazāku tauku daudzumu, padarot to par veselīgāko cepšanas veidu visai ģimenei.
Skatīt visas priekšrocības

Kraukšķīga tekstūra, samazina taukus, kas citiem paliek pāri*

Veselīgākais cepšanas veids*

  • Taukvāres katls, kurā jālieto maz tauku

  • Melna

  • 1500 W

  • 0,8 kg

Twin TurboStar tehnoloģija samazina pārtikas produktu tauku daudzumu

Twin TurboStar tehnoloģija samazina pārtikas produktu tauku daudzumu

Apvienojot jaudīgu sildierīci un motoru ar mūsu jauno Twin TurboStar tehnoloģiju, Airfryer karstais gaiss tiek virzīts kā spēcīgs virpuļviesulis, plūstot visā ēdiena gatavošanas grozā. Veidots, lai samazinātu pārtikas tauku daudzumu un tos savāktu tauku savācējā, nodrošinot vieglu atbrīvošanos no tiem. Philips Airfryer ar Twin TurboStar tehnoloģiju arī pasargā mājokli no ceptas eļļas smaržas, ko izplata citas cepšanas ierīces.

Cep ar nedaudz vai pavisam bez eļļas

Cep ar nedaudz vai pavisam bez eļļas

Airfryer izmanto karsto gaisu, lai pagatavotu visdažādākos ēdienus ar nelielu pievienotās eļļas daudzumu vai bez tās, tāpēc var cept, lietojot līdz pat 90% mazāk tauku*. Izbaudi lielisku garšu, kraukšķīgu rezultātu, piemēram, fritētu ēdienu, ar vismazāko tauku daudzumu.

Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 90 % mazāk tauku!*

Pierādīta veiktspēja. Pagatavo firtētus kartupeļus, kas ir tikpat kraukšķīgi kā tradicionālie, eļļā fritētie kartupeļi un satur līdz pat 90 % mazāk tauku. Apbrūnini vistas kājiņas, iegūstot kraukšķīgu ādiņu un mīkstu gaļu, vienlaikus notecinot taukus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

52

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/03/2023

Україна

Україна

Мультипіч має зручні програми.

Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.

Plusi

Швидкість приготування, якість

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Удобно, быстро, вкусно!

Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.

Plusi

Удобство

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції!

Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar tauku saturu vistā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā

  2. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.

  3. salīdzinājumā ar Philips Viva Collection Airfryer, kur kopējā ietilpība ir 800 g kartupeļu frī