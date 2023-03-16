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Izbeigta ražošana
Taukvāres katls, kurā jālieto maz tauku
Melna
1500 W
0,8 kg
Apvienojot jaudīgu sildierīci un motoru ar mūsu jauno Twin TurboStar tehnoloģiju, Airfryer karstais gaiss tiek virzīts kā spēcīgs virpuļviesulis, plūstot visā ēdiena gatavošanas grozā. Veidots, lai samazinātu pārtikas tauku daudzumu un tos savāktu tauku savācējā, nodrošinot vieglu atbrīvošanos no tiem. Philips Airfryer ar Twin TurboStar tehnoloģiju arī pasargā mājokli no ceptas eļļas smaržas, ko izplata citas cepšanas ierīces.
Airfryer izmanto karsto gaisu, lai pagatavotu visdažādākos ēdienus ar nelielu pievienotās eļļas daudzumu vai bez tās, tāpēc var cept, lietojot līdz pat 90% mazāk tauku*. Izbaudi lielisku garšu, kraukšķīgu rezultātu, piemēram, fritētu ēdienu, ar vismazāko tauku daudzumu.
Pierādīta veiktspēja. Pagatavo firtētus kartupeļus, kas ir tikpat kraukšķīgi kā tradicionālie, eļļā fritētie kartupeļi un satur līdz pat 90 % mazāk tauku. Apbrūnini vistas kājiņas, iegūstot kraukšķīgu ādiņu un mīkstu gaļu, vienlaikus notecinot taukus.
5.0
no 5
52
Atsauksmes
100%
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Nastya1812
16/03/2023
Україна
Мультипіч має зручні програми.
Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.
Plusi
Швидкість приготування, якість
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Tattta.21
01/07/2021
Україна
Удобно, быстро, вкусно!
Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.
Plusi
Удобство
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Sonia751
01/07/2021
Україна
Виріб має чудові функції!
Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Salīdzinot ar tauku saturu vistā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.
salīdzinājumā ar Philips Viva Collection Airfryer, kur kopējā ietilpība ir 800 g kartupeļu frī