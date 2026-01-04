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  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L
  • Cepšanas komplekts L

Airfryer piederumsCepšanas komplekts L

HD9925/01

Cepšanas komplekts L
L izmēra cepšanas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu kompaktā Airfryer iespējas. Tajā var pagatavot gardu lazanju, sautējumus, zupas, kūkas, kēksus un daudz ko citu.
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Savietojamie produkti
1000. sērija

1000. sērija
1000. sērijas 3,2 L gaisa cepamkatls

NA110/00

1000. sērija

1000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA150/00

4000. sēr. vert. Airfryer ar 2 groziem

4000. sēr. vert. Airfryer ar 2 groziem
Airfryer

NA462/80

4000. sērija

4000. sērija
Gaisa cepamkatls ar diviem groziem

NA462/70

Airfryer 3000. sērija, L

Airfryer 3000. sērija, L
Gaisa cepamkatls

HD9100/80

Airfryer

Airfryer
5000. sērijas savienojamais Airfryer

HD9255/30

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer L

HD9252/90

Piederumi ceptu ēdienu gatavošanai

Cepšanas komplekts L

  • 1 cepšanas trauks

  • 7 silikona mafinu trauciņi

Cepšanas piederums

Cepšanas piederums

Cepšanas komplekts. Izmantojot Philips Airfryer L cepšanas komplektu, varat pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. 1,3 litru tilpums ir lieliski piemērots, lai gatavotu kēksiņus, braunijus, mazas kūciņas un citus ēdienus. Lai labi garšo!

7 silikona mafinu trauciņi dažādām cepšanas receptēm

7 silikona mafinu trauciņi dažādām cepšanas receptēm

Kēksus un kūciņas no Airfryer kēksu trauciņiem ir viegli izņemt elastīgā materiāla dēļ un robotās malas padara tos vēl pievilcīgākus. Trauciņi ir izgatavoti no silikona (bez smaržas), tādēļ tos var izmantot atkārtoti.

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosi lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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