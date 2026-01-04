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HD9925/01
NA110/00
NA150/00
NA462/80
NA462/70
HD9100/80
HD9255/30
HD9252/90
1 cepšanas trauks
7 silikona mafinu trauciņi
Cepšanas komplekts. Izmantojot Philips Airfryer L cepšanas komplektu, varat pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. 1,3 litru tilpums ir lieliski piemērots, lai gatavotu kēksiņus, braunijus, mazas kūciņas un citus ēdienus. Lai labi garšo!
Kēksus un kūciņas no Airfryer kēksu trauciņiem ir viegli izņemt elastīgā materiāla dēļ un robotās malas padara tos vēl pievilcīgākus. Trauciņi ir izgatavoti no silikona (bez smaržas), tādēļ tos var izmantot atkārtoti.
Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosi lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*
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