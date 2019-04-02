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  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
  • Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu
Philips Airfryer palielina gatavošanas virsmu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai vāriet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un daudz ko citu vieglāk, ātrāk un veselīgāk. Lielākai daudzveidībai izmantojiet iesmus, lai pagatavotu dārzeņu vai gaļas šašliku.
Skatīt visas priekšrocības

Airfryer piederums

Palieliniet sava Airfryer gatavošanas virsmu

  • Piederums gatavošanai 2 līmeņos

  • Piemērots VIVA Airfryer ierīcēm

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Izņemamajai atvilktnei un pārtikas grozam ir nepiedegoša virsma, un šos piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Piederums gatavošanai 2 līmeņos daudzveidīgākām receptēm

Piederums gatavošanai 2 līmeņos daudzveidīgākām receptēm

Palieliniet Airfryer gatavošanas vietu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai apcepiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un citus produktus vieglāk, ātrāk, veselīgāk.

Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus

Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus

Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus, piemēram, burgerus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.