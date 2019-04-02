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Piederums gatavošanai 2 līmeņos
Piemērots VIVA Airfryer ierīcēm
Izņemamajai atvilktnei un pārtikas grozam ir nepiedegoša virsma, un šos piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Palieliniet Airfryer gatavošanas vietu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai apcepiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un citus produktus vieglāk, ātrāk, veselīgāk.
Piederums sniedz jums iespēju pagatavot liesākus ēdienus, piemēram, burgerus.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9904/00 Мультипіч