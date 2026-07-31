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Airfryer piederums Pamata kompakta grila panna
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HD9910/20
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Pagatavojiet perfekti un veselīgi grilētu zivi, gaļu un dārzeņus, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai apvienojumā ar unikālo caurdurto virsmu ar iedobēm! Nepiedegošā virsma garantē vieglu ēdiena noņemšanu, un to ir viegli tīrīt!
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Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
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