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Airfryer piederums Pamata kompakta grila panna

Izbeigta ražošana

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Airfryer piederumsPamata kompakta grila panna

HD9910/20

Airfryer piederums Pamata kompakta grila panna

Izbeigta ražošana

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Pagatavojiet perfekti un veselīgi grilētu zivi, gaļu un dārzeņus, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai apvienojumā ar unikālo caurdurto virsmu ar iedobēm! Nepiedegošā virsma garantē vieglu ēdiena noņemšanu, un to ir viegli tīrīt!

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  • 31 July 2026

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