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  • Airfryer grila panna
  • Airfryer grila panna
  • Airfryer grila panna
  • Airfryer grila panna
  • Airfryer grila panna

Izbeigta ražošana

Avance CollectionAirfryer grila pannas piederums

HD9911/90

Airfryer grila panna
Pagatavojiet perfekti un veselīgi grilētu zivi, gaļu un dārzeņus, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai apvienojumā ar unikālo caurdurto virsmu ar iedobēm! Nepiedegošā virsma garantē vieglu ēdiena noņemšanu, un to ir viegli tīrīt!
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Gardai cepšanai un grilēšanai bez piedegšanas!

Airfryer grila panna

  • Lieliska grilēšana

  • Daudzpusīga gatavošana

  • Nepiedegoša virsma

Caurdurta virsma perfektai Rapid Air gaisa plūsmai grilēšanas laikā

Atklājiet jaunus ēdiena grilēšanas veidus, pateicoties šīs Airfryer grila pannas unikālajai virsmai. Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai, jūsu ēdiens tiek pagatavots veselīgākā veidā, jo varat gatavot ar nelielu eļļas daudzumu vai bez eļļas. Caurdurtā virsma nodrošina, ka liekie tauki pil lejā no ēdiena.

Augstākās kvalitātes nepiedegoša panna vieglai ēdiena noņemšanai

Pateicoties nepiedegošai virsmai, ēdienu ir tikpat viegli noņemt, kā uzlikt. Tādējādi varat iegūt perfekti grilētu gaļu un pagatavot gardākos ēdienus, piemēram, zivis un dārzeņus.

Pateicoties palielinātai virsmai, varat grilēt veselu zivi

Virsma ir palielināta salīdzinājumā ar standarta grozu, un jūs varat viegli apcept vai grilēt veselu zivi, lielu steiku vai bagātīgas dārzeņu porcijas.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Cepot zivis, salīdzinājumā ar Philips Airfryer standarta grozu.