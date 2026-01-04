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HD9911/90
Lieliska grilēšana
Daudzpusīga gatavošana
Nepiedegoša virsma
Atklājiet jaunus ēdiena grilēšanas veidus, pateicoties šīs Airfryer grila pannas unikālajai virsmai. Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai, jūsu ēdiens tiek pagatavots veselīgākā veidā, jo varat gatavot ar nelielu eļļas daudzumu vai bez eļļas. Caurdurtā virsma nodrošina, ka liekie tauki pil lejā no ēdiena.
Pateicoties nepiedegošai virsmai, ēdienu ir tikpat viegli noņemt, kā uzlikt. Tādējādi varat iegūt perfekti grilētu gaļu un pagatavot gardākos ēdienus, piemēram, zivis un dārzeņus.
Virsma ir palielināta salīdzinājumā ar standarta grozu, un jūs varat viegli apcept vai grilēt veselu zivi, lielu steiku vai bagātīgas dārzeņu porcijas.
Atsauksmes
Cepot zivis, salīdzinājumā ar Philips Airfryer standarta grozu.