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Cepšanas piederums
Izņemamajai atvilktnei un pārtikas grozam ir nepiedegoša virsma, un šos piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas piederumu, var pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. Pagatavo gardas kūkas, maizi, sacepumus, pīrāgus un daudz ko citu viegli, ātri un veselīgi!
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer