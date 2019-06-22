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  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
  • Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai
Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas piederumu HD9925/00, var pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. Pagatavo gardas kūkas, maizi, sacepumu, pīrāgus un daudz ko citu viegli, ātri un veselīgi!
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Airfryer piederums

Piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai

  • Cepšanas piederums

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Izņemamajai atvilktnei un pārtikas grozam ir nepiedegoša virsma, un šos piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Cepšanas piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai

Cepšanas piederums visdažādāko cepto ēdienu pagatavošanai

Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas piederumu, var pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. Pagatavo gardas kūkas, maizi, sacepumus, pīrāgus un daudz ko citu viegli, ātri un veselīgi!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.