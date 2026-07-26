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Airfryer piederums Grilēšanas komplekts XXL

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Airfryer piederumsGrilēšanas komplekts XXL

HD9959/00

Airfryer piederums Grilēšanas komplekts XXL

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Ar šo speciālo Philips Airfryer grilēšanas komplektu var vienkārši, ātri un veselīgi pagatavot visdažādākos grila ēdienus, piemēram, garšīgu gaļu un dārzeņus.

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  • 26 July 2026

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