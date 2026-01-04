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Izbeigta ražošana
HP3631
300 W
Zonu apstrādes laukums
Digitāls taimeris
Ir pierādīts, ka infrasarkanais starojums efektīvi atvieglo un remdē sāpes, ko izraisa muskuļu sāpes un stīvas locītavas. Patīkamais siltums, ko rada infrasarkanais starojums, dziļi iekļūst jūsu ādā, uzlabojot asinsriti un sildot jūsu muskuļus. Tā kā jūsu muskuļi tiek nomierināti, tie automātiski tiek atbrīvoti un atslābst. Audiem kļūstot lokaniem, siltums samazina stīvumu un padara locītavas elastīgākas.
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