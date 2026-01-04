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  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs

Izbeigta ražošana

InfraCare infrasarkano staru lampa

HP3631

Efektīvs sāpju remdētājs
Philips InfraCare efektīvi remdē muskuļu un locītavu sāpes. Tā 300 vatu infrasarkano staru lampas radītais siltums ir ļoti patīkams, un tas dziļi iekļūst ādā, uzlabojot asinsriti un mazinot sāpes tā lietošanas vietā 40 x 30 cm zonā.
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Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Efektīvs sāpju remdētājs

  • 300 W

  • Zonu apstrādes laukums

  • Digitāls taimeris

Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Ir pierādīts, ka infrasarkanais starojums efektīvi atvieglo un remdē sāpes, ko izraisa muskuļu sāpes un stīvas locītavas. Patīkamais siltums, ko rada infrasarkanais starojums, dziļi iekļūst jūsu ādā, uzlabojot asinsriti un sildot jūsu muskuļus. Tā kā jūsu muskuļi tiek nomierināti, tie automātiski tiek atbrīvoti un atslābst. Audiem kļūstot lokaniem, siltums samazina stīvumu un padara locītavas elastīgākas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.