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  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs
  • Efektīvs sāpju remdētājs

Izbeigta ražošana

InfraCare infrasarkano staru lampa

HP3641

Efektīvs sāpju remdētājs
Philips InfraCare efektīvi remdē muskuļu un locītavu sāpes. Tā 650 W infrasarkano staru siltums ir ļoti patīkams, un tas dziļi iekļūst ādā, uzlabojot asinsriti un mazinot sāpes 60x40 cm lielās ķermeņa zonās.
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Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Efektīvs sāpju remdētājs

  • 650 W

  • Daļēja ķermeņa apstrāde

  • 63,5 cm augsta

650 vatu infrasarkano staru halogēna lampa

650 vatu infrasarkano staru halogēna lampa

Philips InfraCare HP 3643 ir uzlabota, lai efektīvi atvieglotu sāpes 60 x 40 cm lielā apstarojamajā zonā, piemēram, mugura, abi pleci, kakls vai augšstilbs. InfraCare iekļauta inovatīva infrasarkano staru halogēno lampu tehnoloģija. Speciālā optika, filtrs un jaudīgā 650 vatu halogēnā lampa ir uzlabota, lai nodrošinātu daļēju ķermeņa apstrādi (60 x 40 cm) un vairāk patīkama siltuma, tādējādi infrasarkano staru siltums tiek vienmērīgi izlīdzināts visā pielietošanas zonā.

Pielāgojams leņķis ar pagriešanu

Pielāgojams leņķis ar pagriešanu

InfraCare HP 3643 ir vienkārši lietot daļējai ķermeņa apstrādei un dažādās situācijās (piem., guļot gultā vai uz dīvāna) tās maksimālās elastības dēļ. Lampas augstumu var regulēt, kā arī tās korpusu var viegli pozicionēt, lai optimāli apstrādātu pareizo ķermeņa daļu, pārvietojot lampas korpusu horizontālā vai vertikālā pozīcijā (pa kreisi/pa labi par 90 grādiem) un noliecot uz augšu vai uz leju (45 grādi).

Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Ir pierādīts, ka infrasarkanais starojums efektīvi atvieglo un remdē sāpes, ko izraisa muskuļu sāpes un stīvas locītavas. Patīkamais siltums, ko rada infrasarkanais starojums, dziļi iekļūst jūsu ādā, uzlabojot asinsriti un sildot jūsu muskuļus. Tā kā jūsu muskuļi tiek nomierināti, tie automātiski tiek atbrīvoti un atslābst. Audiem kļūstot lokaniem, siltums samazina stīvumu un padara locītavas elastīgākas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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