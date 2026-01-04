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Izbeigta ražošana
HP4680/00
Liek piepildīties jūsu sapņiem!
Šī ir meiteņu pasaule. Matu veidotājam Girl Glam Multistyler ir pieci veidošanas piederumi, līdz ar to varat mainīt savu frizūru tik bieži, cik vēlaties. Perfekts matu ieveidotājs apburošām meitenēm, kuras izvēlas pašas savu ceļu.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
5 uzgaļi
Keramiskās plātnes bez piepūles slīd cauri matiem, veidojot nevainojami taisnus un mirdzošus matus.
Šis piederums matiem piešķir izteiksmīgu tekstūru.
Lai ieveidotu burvīgākās sprogas, mati jāuztin spirāles līkumiem – tas ir vienkāršāk par vienkāršu!
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