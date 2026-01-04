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Izbeigta ražošana

Multi–Styler

HP4680/00

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Šī ir meiteņu pasaule. Matu veidotājam Girl Glam Multistyler ir pieci veidošanas piederumi, līdz ar to varat mainīt savu frizūru tik bieži, cik vēlaties. Perfekts matu ieveidotājs apburošām meitenēm, kuras izvēlas pašas savu ceļu.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Girl Glam

Liek piepildīties jūsu sapņiem!

  • 5 uzgaļi

Matu taisnotāja uzgalis skaistu un gludu matu veidošanai

Keramiskās plātnes bez piepūles slīd cauri matiem, veidojot nevainojami taisnus un mirdzošus matus.

Gofrētājs papildu tekstūrai

Gofrētājs papildu tekstūrai

Šis piederums matiem piešķir izteiksmīgu tekstūru.

Uzliekamā spirāle neatvairāmām sprogām

Lai ieveidotu burvīgākās sprogas, mati jāuztin spirāles līkumiem – tas ir vienkāršāk par vienkāršu!

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā