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Izbeigta ražošana
kājām
Sietiņa skuveklis
Darbojas ar baterijām
Saudzīgā nelielā skuvekļa galviņa aizsargā ādu, padarot to maigu un gludu
Ērtai turēšanai
Saudzīgai un ērtai izmantošanai dušā vai vannā, ar neslīdošu rokturi optimālai mitrai un sausai lietošanai
4.6
no 5
18
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Гърбачева
21/11/2022
България
От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.
Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
26/05/2021
България
Прекрасен продукт
Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.
Plusi
лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Plusi
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Mīnusi
Nemám co vytknout, spokojenost.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.