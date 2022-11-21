ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Droša un viegla skūšanās
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās
  • Droša un viegla skūšanās

Izbeigta ražošana

SatinShave EssentialElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

HP6342/00

4.6
| (18) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Droša un viegla skūšanās
Ar šo perfekto skuvekli var ātri, viegli un droši noskūt matiņus no visa ķermeņa. To nodrošina maza skūšanas galviņa, kas ātri nogriež matiņus, vienlaikus aizsargājot ādu. Patīkama un svaiga sajūta pēc katras skūšanās reizes!
Skatīt visas priekšrocības
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Droša un viegla skūšanās

  • kājām

  • Sietiņa skuveklis

  • Darbojas ar baterijām

Droša skūšanas sistēma nodrošina maksimālu ādas aizsardzību

Droša skūšanas sistēma nodrošina maksimālu ādas aizsardzību

Saudzīgā nelielā skuvekļa galviņa aizsargā ādu, padarot to maigu un gludu

Pielāgots un ergonomisks rokturis

Pielāgots un ergonomisks rokturis

Ērtai turēšanai

Mitrai un sausai lietošanai vannā vai dušā

Mitrai un sausai lietošanai vannā vai dušā

Saudzīgai un ērtai izmantošanai dušā vai vannā, ar neslīdošu rokturi optimālai mitrai un sausai lietošanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

18

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/11/2022

България

България

От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.

Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

26/05/2021

България

България

Прекрасен продукт

Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.

Plusi

лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

29/07/2020

Česká republika

Česká republika

Recenze holícího strojku

I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.

Plusi

Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.

Mīnusi

Nemám co vytknout, spokojenost.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 