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Izbeigta ražošana
Ķermenis
Ķermeņa apgriešanas galviņa ir ideāla ātrai korekcijai, atrodoties ceļā. 26 mm apgriešanas galviņa nodrošina ātru un vieglu lietošanu uz visām ķermeņa zonām (piem., kāju pirkstiem, ceļiem).
Pietiekami mazs, lai ietilptu rokassomiņā vai dāmu somiņā, un darbojas ar baterijām, lai paņemtu to līdzi uz jebkuru vietu. Iekļauta AAA baterija.
Ātri notīriet trimmeri un uzturiet to higiēniski tīru ar iekļauto tīrīšanas birstīti.
4.9
no 5
25
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ewcia25
18/02/2015
Polska
świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
MamaKrzysia
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
aszka
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.