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  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā
  • Gluda āda, esot ceļā

Izbeigta ražošana

Trimmeris ķermeņa matiņu korekcijai

HP6392/00

4.9
| (25) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Gluda āda, esot ceļā
Saglabājiet gludu ādu. Jebkurā laikā, jebkurā vietā. Jaunais kompaktais Philips trimmeris ir diskrēts skaistumkopšanas piederums, kas ļauj ātri un viegli apgriezt pat smalkākos ķermeņa matiņus, esot ceļā. Tas tiek piegādāts ar tīrīšanas birstīti papildu higiēnai.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Trimmeris ķermeņa matiņu tūlītējai korekcijai

Gluda āda, esot ceļā

  • Ķermenis

26 mm apgriešanas galviņa vieglai ķermeņa matiņu likvidēšanai

26 mm apgriešanas galviņa vieglai ķermeņa matiņu likvidēšanai

Ķermeņa apgriešanas galviņa ir ideāla ātrai korekcijai, atrodoties ceļā. 26 mm apgriešanas galviņa nodrošina ātru un vieglu lietošanu uz visām ķermeņa zonām (piem., kāju pirkstiem, ceļiem).

Pietiekami mazs, lai paņemtu līdzi

Pietiekami mazs, lai paņemtu līdzi

Pietiekami mazs, lai ietilptu rokassomiņā vai dāmu somiņā, un darbojas ar baterijām, lai paņemtu to līdzi uz jebkuru vietu. Iekļauta AAA baterija.

Iekļauta tīrīšanas suka, lai trimmeris būtu higiēniski tīrs

Iekļauta tīrīšanas suka, lai trimmeris būtu higiēniski tīrs

Ātri notīriet trimmeri un uzturiet to higiēniski tīru ar iekļauto tīrīšanas birstīti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

25

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/02/2015

Polska

Polska

świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 