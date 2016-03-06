30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Kājas
Šis epilators ir aprīkots ar efektīvu epilēšanas sistēmu, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem vairāku nedēļu garumā
Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!
Papildu ātruma iestatījumi plāniem matiņiem un grūti aizsniedzamām vietām.
4.2
no 5
18
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Karola90
06/03/2016
Polska
Polecam
Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Welniak
06/02/2014
Polska
1.5 roku bez zarzutu w działaniu
Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle