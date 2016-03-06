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  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
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  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
  • Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku

Izbeigta ražošana

SatinelleEpilators Satinelle

HP6400/00

4.2
| (18) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
Izmantojot šo Philips epilatoru, kājas būs gludas ilgu laiku. Likvidē matiņus to saknēs, un tie neataug līdz pat četras nedēļas ilgi.
Skatīt visas priekšrocības

Ātrs un efektīvs epilators

Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku

  • Kājas

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni

Šis epilators ir aprīkots ar efektīvu epilēšanas sistēmu, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem vairāku nedēļu garumā

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!

Divi ātruma iestatījumi saudzīgai un maks. efektīvai epilācijai

Divi ātruma iestatījumi saudzīgai un maks. efektīvai epilācijai

Papildu ātruma iestatījumi plāniem matiņiem un grūti aizsniedzamām vietām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.2

no 5

18

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2

06/03/2016

Polska

Polska

Polecam

Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

06/02/2014

Polska

Polska

1.5 roku bez zarzutu w działaniu

Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.