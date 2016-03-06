Posiadam ten depilator od lipca 2012 roku a jest luty 2014. Niespelna 1.5 roku mi sluzy bez zarzutu. Kupiłam go z polecenia mojej przyjaciółki i jestem zadowolona. Cena przystepna i trwałośc urzadzenia tfu tfu odpukać dłuuuga ;) Używam go raz w tygodniu przez ok. 20 minut