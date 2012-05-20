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Izbeigta ražošana
Iegūstiet gludas kājās uz ilgu laiku
Izmantojot šo Philips epilatoru, kājas būs gludas ilgu laiku. Likvidē matiņus to saknēs, un tie neataug līdz pat četras nedēļas ilgi.
Ar efektivitātes uzgali
Efektivitātes uzgalis novieto epilatoru optimālā pozīcijā, no kuras matiņus var likvidēt visefektīvāk
Šis epilators ir aprīkots ar efektīvu epilēšanas sistēmu, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem vairāku nedēļu garumā
Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!
4.6
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6402/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6402/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6402/00 Epilator
LilyR
16/05/2012
Polska
Ogólnie to świetnie! ;)
Depilator jest śliczny, mały, poręczny, zawsze używam go razem z nasadką i dokładnie goli moje nogi. Łatwo się go myje i jest całkiem bezproblemowy ;). Może jest odrobinkę za głośny, ale to w końcu tylko depilator. Mógłby mieć mniejszy zasilacz i kosmetyczkę do jego przechowywania w zestawie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6402/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6402/00 Epilator