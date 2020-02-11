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  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija

Izbeigta ražošana

Satinelle EssentialKompakts epilators

HP6422/01

4.7
| (318) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Viegla epilācija
Ilgstoši gluda āda ar Philips Satinelle. Saudzīgi nogriež matiņus, pat 0,5 mm īsus. Viegla epilācija ar ergonomisku rokturi, darbojas ar vadu. Mazgājama galviņa optimālai higiēnai.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Viegla epilācija

  • kājām

  • 2 papildpiederumi

  • Epilators ar vadu

  • Ergonomisks rokturis

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!

Diski saudzīgi izrauj matiņus, nesavelkot ādu

Diski saudzīgi izrauj matiņus, nesavelkot ādu

Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, lai noņemtu matiņus līdz 0,5 mm garumā, neraujot ādu.

Mazgājama epilēšanas galviņa papildu higiēnai un vienkāršai tīrīšanai

Mazgājama epilēšanas galviņa papildu higiēnai un vienkāršai tīrīšanai

Šim epilatoram ir mazgājama epilēšanas galviņa. Galviņu var noņemt un nomazgāt tekošā ūdenī labākas higiēnas nodrošināšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

318

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

11/02/2020

Polska

Polska

Super

Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.

Plusi

dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć

Mīnusi

trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

07/06/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie

Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

13/09/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobry depilator

Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 