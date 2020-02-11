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Izbeigta ražošana
kājām
2 papildpiederumi
Epilators ar vadu
Ergonomisks rokturis
Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, lai noņemtu matiņus līdz 0,5 mm garumā, neraujot ādu.
Šim epilatoram ir mazgājama epilēšanas galviņa. Galviņu var noņemt un nomazgāt tekošā ūdenī labākas higiēnas nodrošināšanai
4.7
no 5
318
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
MoLo
11/02/2020
Polska
Super
Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.
Plusi
dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć
Mīnusi
trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Antonina
07/06/2019
Polska
Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie
Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
wioletta2006
13/09/2017
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobry depilator
Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.