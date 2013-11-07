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  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda
  • Vienmēr gluda āda

Izbeigta ražošana

SatinelleEpilators

HP6512

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr gluda āda
Izmēģiniet epilāciju ar šo jauno Philips sistēmu, kura likvidē matiņus to saknēs, nodrošinot gludu ādu nedēļām ilgi (nevis dienām), un ir saudzējoša pret ādu. Iekļauts unikāls jauna lietotāja uzgaļu komplekts, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
Skatīt visas priekšrocības

Efektīvi izrauj matiņus, rūpējoties par ādu

Vienmēr gluda āda

  • Visam ķermenim, ar skūšanas galviņu

Pīlings starp epilācijas reizēm

Pīlings starp epilācijas reizēm

Veicot apaļas kustības ar pīlinga cimdu, saudzīgi masējat ādu un vienlaikus noņemat mirušās ādas šūnas. Tādējādi jūsu āda kļūst skaista un gluda un līdz minimumam tiek samazināts ieaugušu matiņu skaits

Matiņu pacelšanas un masāžas uzgalis

Matiņu pacelšanas un masāžas uzgalis

Paceļ pat īsākos matiņus, lai epilācija būtu īpaši gluda, un vienlaikus atslābina ādu, lai matiņu izraušana notiktu saudzīgāk.

Šī epilēšanas sistēma noņem pat 0,5 mm garus matiņus

Šī epilēšanas sistēma noņem pat 0,5 mm garus matiņus

Turklāt pretalerģiskie diski nodrošina optimālu higiēnu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6512 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6512 Epilator

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.