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Izbeigta ražošana
Visam ķermenim, ar skūšanas galviņu
Veicot apaļas kustības ar pīlinga cimdu, saudzīgi masējat ādu un vienlaikus noņemat mirušās ādas šūnas. Tādējādi jūsu āda kļūst skaista un gluda un līdz minimumam tiek samazināts ieaugušu matiņu skaits
Paceļ pat īsākos matiņus, lai epilācija būtu īpaši gluda, un vienlaikus atslābina ādu, lai matiņu izraušana notiktu saudzīgāk.
Turklāt pretalerģiskie diski nodrošina optimālu higiēnu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6512 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle HP6512 Epilator