30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Īpaši maigs, īpaši ātrs
Keramiski diski izrauj matiņus līdz ar to saknēm, piešķirot ādai zīdainu maigumu. Piestiprināmajam ādas dzesētājam ir ledus nomierinošās īpašības, lai epilācijas laikā dzesētu ādu un mazinātu sāpes.
Bezvadu
Ar piestiprināmu ādas dzesētāju
un skūšanas galviņu
Patentēts ledus dzesētājs nomierina ādu, samazinot nepatīkamās epilācijas izjūtas. Tā kustīgā galviņa ievēro jebkuru jūsu ķermeņa izliekumu optimālai dzesēšanai un sāpju mazināšanai.
Matiņu raušanas laikā maigi stimulē ādu, līdz minimumam samazinot diskomfortu, tādējādi padarot epilācijas procesu daudz patīkamāku.
Satver pat pusmilimetru garus matiņus - jums vairs nav jāgaida, līdz matiņi ir pilnīgi atauguši, lai atkal tos epilētu.
4.6
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
ATDS
11/06/2019
Polska
fantastyczny obraz
Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
jolka3
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ewaa41
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator