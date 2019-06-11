ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā

Izbeigta ražošana

Satinelle Ice PremiumEpilators

HP6517/00

4.6

| (10) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

Īpaši maigs, īpaši ātrs

Keramiski diski izrauj matiņus līdz ar to saknēm, piešķirot ādai zīdainu maigumu. Piestiprināmajam ādas dzesētājam ir ledus nomierinošās īpašības, lai epilācijas laikā dzesētu ādu un mazinātu sāpes.

Skatīt visas priekšrocības

Epilators ar piestiprināmu ādas dzesētāju un masāžas elementu

Īpaši maigs, īpaši ātrs

  • Bezvadu

  • Ar piestiprināmu ādas dzesētāju

  • un skūšanas galviņu

Premium ādas dzesētājs ar kustīgo galviņu

Premium ādas dzesētājs ar kustīgo galviņu

Patentēts ledus dzesētājs nomierina ādu, samazinot nepatīkamās epilācijas izjūtas. Tā kustīgā galviņa ievēro jebkuru jūsu ķermeņa izliekumu optimālai dzesēšanai un sāpju mazināšanai.

Vibrējošais masāžas elements ar aloë vera

Vibrējošais masāžas elements ar aloë vera

Matiņu raušanas laikā maigi stimulē ādu, līdz minimumam samazinot diskomfortu, tādējādi padarot epilācijas procesu daudz patīkamāku.

Izliekta epilēšanas galviņas

Izliekta epilēšanas galviņas

Satver pat pusmilimetru garus matiņus - jums vairs nav jāgaida, līdz matiņi ir pilnīgi atauguši, lai atkal tos epilētu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

10

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

3
1

11/06/2019

Polska

Polska

fantastyczny obraz

Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.