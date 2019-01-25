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Izbeigta ražošana
HP6519/01
Izbaudiet satīna pieskārienu.
Philips SatinSoft epilators ar ādas kopšanas sistēmu aizsargā ādu pret stiepšanu un uzlabo higiēnu. Ietverts uzgalis jutīgajām zonām.
Ādas kopšanas sistēma
Jutīgu zonu uzgalis
Unikāla Philips konstrukcija, kurā ietverti pretalerģiski sari optimālai higiēnai, ideāli piemērots rokas formai optimālai lietošanai visos apstākļos, turklāt var izmantot mitrajā un sausajā tīrīšanā.
Liegi vibrējošais masāžas elements stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.
3.8
no 5
4
Atsauksmes
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6519/01 Depilator
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6519/01 Depilator