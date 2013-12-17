30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
20
d
Dienas
09
h
Stundas
23
m
Minūtes
45
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
HP6520/01
Izbaudiet satīna pieskārienu.
Philips SatinSoft epilators ar ādas kopšanas sistēmu aizsargā ādu pret vilkšanu un uzlabo higiēnu. Bez vada un uzlādējams ērtai lietošanai jebkurā vietā. Ietverts uzgalis jutīgajām zonām.
Ādas kopšanas sistēma
Bez vada
Unikāla Philips konstrukcija, kurā ietverti pretalerģiski sari optimālai higiēnai, ideāli piemērots rokas formai optimālai lietošanai visos apstākļos, turklāt var izmantot mitrajā un sausajā tīrīšanā.
Liegi vibrējošais masāžas elements stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.
3.3
no 5
4
Atsauksmes
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6520/01 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Verificēts pircējs
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6520/01 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6520/01 Depilator
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6520/01 Depilator