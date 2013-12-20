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Izbeigta ražošana
Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts
Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!
Epilē, veido formu un kontūru
Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā
Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat plānākos, smalkākos matiņus.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator
FELICITA
11/09/2012
Polska
Produkt godny polecenia.
Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator