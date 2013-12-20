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Izbeigta ražošana

SatinPerfectEpilators

HP6572/00

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!

Skatīt visas priekšrocības

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

  • Epilē, veido formu un kontūru

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā

Vibrējošs masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu

Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat vissmalkākos matiņus

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat vissmalkākos matiņus

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat plānākos, smalkākos matiņus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/12/2013

Polska

Polska

Rewelacja

W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/11/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt

Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/09/2012

Polska

Polska

Produkt godny polecenia.

Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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