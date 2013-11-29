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Izbeigta ražošana
Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts
Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!
Visam ķermenim un sejai
Bezvadu
Ar šo bezvadu epilatoru epilāciju var veikt jebkurā vietā. Līdz pat 40 minūtes ilga bezvadu epilēšana, ātra uzlāde 1 stundas laikā.
Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā
Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator
Małgorzatka
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator