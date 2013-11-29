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Izbeigta ražošana

SatinPerfectEpilators

HP6576

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!

Skatīt visas priekšrocības

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

  • Visam ķermenim un sejai

  • Bezvadu

Līdz 40 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra 1 stundas uzlāde

Līdz 40 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra 1 stundas uzlāde

Ar šo bezvadu epilatoru epilāciju var veikt jebkurā vietā. Līdz pat 40 minūtes ilga bezvadu epilēšana, ātra uzlāde 1 stundas laikā.

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā

Vibrējošs masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu

Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6576 Epilator

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