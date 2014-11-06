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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Mitrai un sausai skūšanai
ar skūšanas galviņu
Šim epilatoram ir strukturēti keramiskie diski, lai saudzīgi izrautu pat smalkus matiņus
Mūsu īpaši platā epilēšanas galviņa nodrošina optimālu matiņu noņemšanu ar katru kustību, lai iegūtu noturīgu un īpaši gludu rezultātu dažās minūtēs.
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
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Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
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afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Depilator
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Depilator
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.