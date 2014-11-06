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  • Atklājiet savas ādas skaistumu
  • Atklājiet savas ādas skaistumu
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  • Atklājiet savas ādas skaistumu
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Izbeigta ražošana

SatinPerfectEpilators

HP6577/00

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Atklājiet savas ādas skaistumu
Philips SatinPerfect epilators ar SkinPerfect sistēmu izrauj pat smalkus un īsus matiņus, vienlaicīgi aizsargājot ādu. Mitrais un sausais režīms ērtai lietošanai dušā. Komplektā ietverta skūšanas galviņa ar griešanas ķemmi.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Epilators ar Skin Perfect sistēmu

Atklājiet savas ādas skaistumu

  • Mitrai un sausai skūšanai

  • ar skūšanas galviņu

Strukturēti keramiskie diski izrauj pat smalkus un īsus matiņus

Strukturēti keramiskie diski izrauj pat smalkus un īsus matiņus

Šim epilatoram ir strukturēti keramiskie diski, lai saudzīgi izrautu pat smalkus matiņus

Plata epilēšanas galviņa, lai apstrādātu lielāku ādas laukumu

Plata epilēšanas galviņa, lai apstrādātu lielāku ādas laukumu

Mūsu īpaši platā epilēšanas galviņa nodrošina optimālu matiņu noņemšanu ar katru kustību, lai iegūtu noturīgu un īpaši gludu rezultātu dažās minūtēs.

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 